Plus Rheinland-Pfalz Feiern, staunen, stöbern: Spaß lockt ans Ufer Von Mona Wenisch i Der Rhein als Kulisse: In Koblenz locken sommers unter anderem Konzerte an die Stufen unterhalb des Kurfürstlichen Schlosses, wo auch eine Pop-Up-Bar als besondere Attraktion beheimatet ist. Auch andere Städte im Land haben die Flussufer als Veranstaltungsflächen entdeckt. Foto: Thomas Frey/dpa Sommer ist für viele die Jahreszeit zum Draußen sein. Lesezeit: 3 Minuten

Die Sonne glitzert auf dem Rhein, Musik dringt aus der Anlage direkt am Ufer hoch über die Treppen. Dutzende Menschen sind an dem lauen Sommerabend in Koblenz ans Flussufer gekommen, um bei den „Kulturstufen“ der Musik zu lauschen. Sommer ist für viele die Jahreszeit zum Draußen sein. In zugebauten Städten ist ...