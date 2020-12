Rheinland-Pfalz

Die Forderungen sind klar: „Abkühlräume“ für ältere Menschen, Aufklärung für Privathaushalte, Vorsorgemaßnahmen in Pflegeheimen – das Land müsse Krisenpläne für Hitzewellen auflegen und Warnsysteme installieren. So forderte es Gesundheitsexperte Reiner Marz von den rheinland-pfälzischen Grünen – das war im Jahr 2004. Passiert ist seitdem wenig bis nichts, Hitzepläne in Kommunen sucht man bis heute vergeblich. Dabei hat die Problematik nicht abgenommen, wie aktuell mit Temperaturen von bis zu 38 Grad zu spüren ist. Jüngst forderte Grünen-Chef Robert Habeck erneut, Deutschland brauche Hitzepläne mit Strategien gegen die heißen Tage.