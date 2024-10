Plus Nürburgring Familientag am Nürburgring: Staunen und Spaß im XXL-Format Von Frank Bugge i In der Kids-Drift-Academy können Kinder unter Anleitung die erste Runde auf einem Motorrad drehen. Tausende Menschen besuchten den Familientag am Nürburgring, den unserer Zeitung mitveranstaltete. Foto: Frank Bugge Der Familientag am Nürburgring bot ein XXL-Programm, das Familien aus der ganzen Region anzog. Mit spannenden Shows, Mitmachaktionen und Maskottchen war für jeden etwas dabei. Besonders beliebt: der Freestyle-Star Jannik Singpiel und Social-Media-Wissensvermittlerin Lena. Ein Tag voller Spaß, Abenteuer und toller Erlebnisse für Tausende Besucher, der von unserer Zeitung mit veranstaltet wurde. Lesezeit: 3 Minuten

Die vielversprechende Einladung zum "kostenfreien XXL-Programm" beim zweiten Familientag am Nürburgring war keinesfalls zu groß gewählt. Nach der gelungenen Premiere in den Sommerferien 2023 war jetzt offenbar ein Sonntag in den Herbstferien genau der richtige Termin für Familien mit Schulkindern für einen Tagesausflug zur legendären Rennstrecke in der Eifel. Für ...