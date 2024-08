Es wird heiß und sonnig: Mehr als 30 Grad am Wochenende

Das Wetter lädt am Wochenende zum Badeausflug ein. Bei 33 Grad Höchsttemperatur am Sonntag könnte ein Sprung ins Wasser zumindest für ausreichend Abkühlung sorgen.

Anzeige

Nach Regen und einzelnen Gewittern können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz zum Ende der Woche auf Sonne freuen. Am Sonntag steigen die Temperaturen Meteorologen zufolge auf bis zu 33 Grad.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilte, lockert es am Donnerstagmittag auf. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad.

Plus Cochem-Zell Abkühlung in Cochem-Zell finden: Tipps gegen die Hitze

Am Freitag gibt es im Tagesverlauf vor allem im Norden zeitweise etwas Regen. Auch starke Böen sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad.

Am Wochenende soll es dann überwiegend trocken bleiben. Es wird sonnig, gelegentlich gibt es ein paar Quellwolken. Am Samstag werden bereits die 30 Grad erreicht. Am Sonntag steigen die Temperaturen dann noch einmal auf 28 bis 33 Grad. In der Nacht zum Montag sinken laut Wetterexperten die Temperaturen mancherorts nicht unter die 20 Grad – eine sogenannte Tropennacht.

Hier bieten wir übrigens lokale Wetterinformationen an: https://rz.wetterkontor.de