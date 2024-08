Plus Rheinland-Pfalz Es wird heiß an Rhein und Mosel: Hohe Temperaturen, aber keine Unwettergefahr für Rhein in Flammen Von Tim Kosmetschke i Herrlich erfrischend! In den kommenden Tagen dürften sich die Freibäder in Rheinland-Pfalz über viele Besucher freuen (Symbolfoto). Foto: Jörg Carstensen/picture alliance/dpa Bewohner von Dachwohnungen werden ächzen, Ferienkinder freuen sich: Dem Norden von Rheinland-Pfalz steht eine kurze Hitzewelle bevor. Wann die Temperaturen klettern, und wann die Unwettergefahr steigt – der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt verrät es uns. Lesezeit: 2 Minuten

Jetzt gibt es eine Antwort auf die Frage, wann es mal wieder richtig Sommer wird im Norden von Rheinland-Pfalz: in den nächsten Tagen. Eine kleine Hitzewelle steht bevor, rechtzeitig zum Koblenzer Sommerfest bei Rhein in Flammen, das von Freitag an Zehntausende in die Stadt locken wird. Wir arg wird es? ...