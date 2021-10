Die verheerende Flutwelle, die am 14. Juli über das Ahrtal hereinbrach, lässt sich auch an den Pegelständen ablesen, die an diesem Tag an den Nebenflüssen der Ahr gemessen worden sind. Es sind unglaubliche Rekordwerte, die weit über den bislang dokumentierten Pegelständen liegen – und die Wassermassen türmten sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.