Der mutmaßliche Amokfahrer von Trier hat sich in seiner ersten Vernehmung laut einem Ermittler nicht an die Tat erinnern können. „Er machte einen Filmriss geltend“, sagte ein Kripobeamter am Mittwoch vor dem Landgericht Trier. Und zwar von dem Moment an, als er in die Fußgängerzone eingebogen war bis zu seiner Festnahme.