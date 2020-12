Rheinland-Pfalz

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz steigt. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsministerium in Mainz drei weitere Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Dabei handelt es sich um jeweils einen Fall in den Kreisen Germersheim und Bad Dürkheim sowie in Koblenz. Damit sind es inklusive des im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz untergebrachten Soldaten aus NRW acht Fälle im Land. Eine weitere, schon bekannte infizierte Person kommt aus Mainz, drei Fälle zählt den Angaben zufolge derzeit der Kreis Kaiserslautern.