Ermittlungen zu tödlicher Messerattacke auf Wittlicher Säubrennerkirmes: Bringt US-Kanzlei den Durchbruch? Kommt es nach der tödlichen Messerattacke auf einen 28-Jährigen bei der Säubrennerkirmes in Wittlich schon in Kürze zu einem Prozess? Die Rechercheergebnisse des „Trierischen Volksfreunds" klären wichtige Fragen zu den Ermittlungen und einem möglichen Prozessbeginn. Von Christian Moeris

Eine brutale Gewalttat erschütterte die für gewöhnlich friedliche Atmosphäre der Säubrennerkirmes in diesem Sommer: In der ersten Kirmesnacht auf Samstag, 19. August, wurde in der Wittlicher Innenstadt wenige Meter vom Marktplatz entfernt ein 28-jähriger Wittlicher mit einem Messer attackiert. Er starb an seinen Verletzungen. Noch am gleichen Tag wurden zwei Tatverdächtige, ...