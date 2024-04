Die Ermittlungen sind abgeschlossen: Am Donnerstag lädt die Koblenzer Staatsanwaltschaft zur Pressekonferenz ein.

Fast drei Jahre nach der verheerenden Flut im Ahrtal mit über 140 Todesopfern hat die Staatsanwaltschaft in Koblenz ihre Ermittlungen abgeschlossen. Am Donnerstag will sie bei einer Pressekonferenz ihre Ergebnisse mitteilen.