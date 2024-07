Plus Rheinland-Pfalz Erhöhte Terrorgefahr: US-Militär hebt Alarmstufe auf Stützpunkten in Rheinland-Pfalz an Julia Naue , Anne-Béatrice Clasmann Von Tim Kosmetschke i Der US-Stützpunkt Baumholder im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz hat eine lange Tradition, die Verbundenheit ist groß. Foto: Fredrik von Erichsen/picture alliance / dpa Sicherheitsstufe „Charlie“: Die US-Militäreinrichtungen in Rheinland-Pfalz haben ihre Alarmbereitschaft erhöht. Man befürchtet eine erhöhte Terrorgefahr. Das hat Folgen auch für die Standorte Baumholder, Spangdahlem und Ramstein. Lesezeit: 3 Minuten

Das US-Militär hat wenige Tage vor dem amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli die Sicherheitsmaßnahmen auf einigen Stützpunkten in Europa angehoben - darunter auch Baumholder und Ramstein in Rheinland-Pfalz. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Quellen im Pentagon-Umfeld berichten, erfolgte die Heraufstufung auf die Sicherheitsstufe "Charlie" wegen einer erhöhten Terrorgefahr. "Charlie" ...