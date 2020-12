Rheinland-Pfalz/Berlin

Die immens gestiegene Zahl von Corona-Tests in Deutschland führt zu Kapazitätsproblemen. In der Woche vom 10. bis zum 16. August gaben die 250 teilnehmenden Labore einen Rückstau von 17.142 Proben an, heißt es im aktuellen „Epidemiologischen Bulletin“ des Robert Koch-Instituts (RKI).