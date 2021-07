Elf MS-Experten beantworten Ihre Fragen: Rufen Sie an bei der Telefonaktion unserer Zeitung

Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 00:38 Uhr

Bei den meisten Patienten verläuft die Multiple Sklerose (MS) in zwei Phasen: einer durch schubförmige Verschlechterungen gekennzeichneten Phase, die sich medikamentös gut behandeln lässt. Daran schließt sich nach einigen Jahren oder Jahrzehnten bei einem kleineren Teil der Betroffenen eine Phase mit einer schleichenden Verschlechterung an, für die es aber deutlich weniger Therapieoptionen gibt.

Deshalb ist ein frühzeitiger Therapiebeginn mit einer Immuntherapie vor allem bei Patienten wie Nikola Biegel enorm wichtig. „Je früher wir Medikamente einsetzen können, umso größer ist die Chance, die Erkrankung deutlich zu bremsen, Schübe zu vermindern und das Auftreten von Behinderungen zu verhindern“, sagt Dr. Dieter Pöhlau, Chefarzt für Neurologie an der DRK-Kamillus-Klinik in Asbach. Bei einer Telefonaktion unserer Zeitung beantworten heute Experten der Klinik in Asbach und der Westerwaldklinik in Waldbreitbach (beide Kreis Neuwied) die Fragen unserer Leser.

Rufen Sie an! Am heutigen Mittwoch, 2. Juni, erreichen Sie die Experten von 15 bis 17 Uhr unter den Telefonnummern:

0261/892-291

0261/892-292

0261/892-293