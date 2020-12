Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wird das Wasser knapp: Der verregnete Winter ließ die Meteorologen zunächst noch hoffen, dass sich die leeren Grundwasserspeicher wieder etwas auffüllen. Denn vor allem im Februar ging in Rheinland-Pfalz endlich wieder ordentlich Niederschlag runter – bis die nächste Trockenperiode einsetzte. „Seit Mitte März bis zu den letzten Apriltagen gab es dann nur noch sehr wenig Regen“, erklärt der Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor in Ingelheim unserer Zeitung. Eigentlich fast gar nichts.