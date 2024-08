Plus Kröv

Eingestürztes Hotel in Kröv wurde fast verkauft: Doch Risse in der Mauer machten stutzig

Von Bernd Wientjes

i Ein LKW-Kran steht an einem teilweise eingestürzten Hotel. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa

Wenn alles so gelaufen wäre, wie geplant, dann hätte das eingestürzte Hotel in Kröv einen neuen Besitzer. Doch der Verkauf an ein Ehepaar aus der Region ist geplatzt – wegen des Zustands des Gebäudes.