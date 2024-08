Plus Kröv Eingestürztes Hotel in Kröv: Rettungsarbeiten sind gefährlich Von Bernd Wientjes, Christian Moeris, red, dpa i dpatopbilder - 07.08.2024, Rheinland-Pfalz, Kröv: Ein Mensch wird von Rettungskräften aus dem teilweise eingestürzten Hotel gerettet. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. Foto: Harald Tittel/dpa Auch am Mittwochnachmittag sind die Einsatzkräfte am eingestürtzen Hotel in Kröv im Dauereinsatz, um Menschen aus den Trümmern zu retten. Die Arbeiten sind gefährlich, weil sich das Haus noch millimeterweise bewegt. Umliegende Häuser mussten evakuiert werden. Lesezeit: 2 Minuten

An der Unglücksstelle in Kröv laufen Rettungsarbeiten auch am frühen Mittwochnachmittag noch immer auf Hochtouren: Seit der Nacht sind mehr als 250 Kräfte an dem eingestürzten Hotel im Einsatz, um Verschüttete zu retten: Katastrophenschutz, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk mit Spezialkräften wie Rettungshunden, Polizei und Rettungsdienste. Am frühen Nachmittag gibt es die ...