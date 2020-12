Für die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz ist ab Anfang Juni wieder ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ geplant. Leitlinien dazu werde Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach Gesprächen mit den Kita-Trägern am Mittwoch kommender Woche vorstellen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz.