Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz, Städte und Gemeinden arbeiten an einer sogenannten Corona-Ampel. Das bestätigte die Staatskanzlei auf Anfrage unserer Zeitung. Zuvor hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Talkshow „Anne Will“ gesagt, sie sei eine „absolute Befürworterin“ eines solchen Warnsystems. „Wir erarbeiten gerade eine Ampel mit unseren Kommunen“, bekräftigte sie. Hintergrund sei, Bürgerinnen und Bürgern das Infektionsgeschehen in der Corona-Krise transparenter zu machen. „Ich glaube, das ist eine gute Geschichte, weil es tatsächlich weiter das Vertrauen stärkt“, sagte Dreyer.