Plus Rheinland-Pfalz Eine junge Partei im Glück: Bündnis Sahra Wagenknecht punktet aus dem Stand in Rheinland-Pfalz Von Anke Mersmann i Alexander Ulrich, Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit (BSW), spricht während einer Pressekonferenz zu Journalisten. Gegenstand der PK ist die inhaltliche und personelle Vorstellung des Bündnisses in Rheinland-Pfalz. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Lando Hass/picture alliance/dpa Fünf Monate nach Gründung der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht verbucht sie auch in Rheinland-Pfalz bei ihrer ersten Bewährungsprobe Erfolge – sowohl bei der Europa- als auch bei der Kommunalwahl. Lesezeit: 2 Minuten

Seit dem Wahlsonntag hat Alexander Ulrich, wie er am Telefon berichtet, nur noch in glückliche Gesichter geschaut und positive Gespräche geführt. Der Bundestagsabgeordnete aus Kaiserslautern ist für den Aufbau der noch jungen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Rheinland-Pfalz verantwortlich. Seit am Sonntag erste Prognosen, bald abgelöst von Ergebnissen zur ...