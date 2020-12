Rhein-Hunsrück

Maske an und fertig. So einfach geht es für viele Menschen. Die Corona-Krise ist beim Einkaufen ein Thema, aber sonst? Alles wie immer. Viele Bürger sind einfach froh, wenn sie sich nicht damit beschäftigen müssen, mit diesem Virus, das für manchen so unglaublich wirkt, dass er gar nicht erst an dessen Existenz glaubt.