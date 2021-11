Über die Landeshauptstadt Mainz ergießt sich in den kommenden Jahren ein Geldregen, und auch Idar-Oberstein kann sich über unverhoffte Mehreinnahmen in Millionenhöhe für die Stadtkasse freuen. Beide Kommunen profitieren von den Milliardengewinnen des Pharmaunternehmens Biontech, das seinen Hauptsitz in der Landeshauptstadt hat und seit 2009 auch in der Edelsteinmetropole eine Dependance unterhält.