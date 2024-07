Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Drei Jahre nach der Flut: Angebote der Fluthilfe-Ahr bleiben weiter wichtig

Von Cordula Sailer-Röttgers

i Eine bunte Häuserfassade erinnert in Dernau an die riesige Hilfsbereitschaft, die das Tal nach der Katastrophe erfuhr. Auch drei Jahre an der Flut setzen sich noch immer Ehrenamtliche die Flutbetroffenen im Tal ein - wie zum Beispiel der Verein Fluthilfe-Ahr. Foto: Boris Roessler/dpa

Vom ersten Tag an kümmern sich die Ehrenamtlichen von der Fluthilfe-Ahr um Flutopfer. Was als Initiative begann, mündete Ende 2021 in einen Verein, der bis heute Angebote in den Bereichen, Sport, Bildung oder Renaturierung macht. Was im Ahrtal in Zukunft vor allem wichtig bleiben wird, sind Hilfsangebote zur Trauma- und Alltagsbewältigung, sagt die Vereinsvorsitzende Michaela Wolff.