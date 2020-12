Trier

Ein depressiver Informatikstudent, eine Frau, die vor 53 Jahren in Kamerun geboren wurde, und ein Niederländer, der nach einem brutalen Überfall unter Panikattacken litt – noch ist es ein großes Rätsel, wie es dazu kam, dass diese drei so unterschiedlichen Menschen in einem Bunker bei Traben-Trarbach aufeinandertrafen. Noch ist schwer zu verstehen, wie es in ihrem Leben so weit kommen konnte, dass sie sich nun in Trier gemeinsam vor Gericht verantworten müssen. Denn keiner der drei scheint zuvor gegen das Gesetz verstoßen zu haben.