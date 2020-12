Trier

Wäre es ein normales Jahr, dann hätten sie auch in der Trierer Innenstadt gestanden: überdimensionierte Poller aus Beton, manche von ihnen hübsch verpackt als Weihnachtsgeschenke. Seit dem Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz werden so Weihnachtsmärkte in größeren deutschen Städten geschützt. Doch kein Weihnachtsmarkt, keine Poller. Dafür aber eine Diskussion: Hätte sich die Amokfahrt in der Moselstadt verhindern lassen? In der Politik wird nun über mögliche Konsequenzen debattiert. Darüber schwebt auch die Frage: Wie viel Freiheit wollen wir für unsere Sicherheit opfern?