Rheinland-Pfalz

Normalerweise strömen Besucher beim Trierer Altstadtfest und bei vielen anderen beliebten Festen im Land am Sonntag in die Läden und kaufen ein. Doch Händler in der Region gucken in diesem Jahr in die Röhre. Weil verkaufsoffene Sonntage an einen Anlass gekoppelt sein müssen, große Feiern mit massenweise Besuchern aber wegen Infektionsgefahr ins Wasser fallen, droht auch das Sonntagsshopping komplett wegzubrechen – ein Thema, das die Politik in Rheinland-Pfalz immer stärker polarisiert.