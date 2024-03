Plus Rheinland-Pfalz

Diesjährige Ostereiersuche: Braucht’s Handschuhe oder ist Kurze-Hose-Wetter angesagt?

i Wird es dieses Jahr ein Osterfest bei Sonnenschein - oder kommt vielleicht sogar der Winter zurück? Foto: picture alliance/dpa/Focke Strangmann

Der März macht derzeit – wie sonst der April – wettertechnisch noch, was er will. Doch stabilisiert sich bis zum Osterfest vielleicht alles – und können die Kurzen dann gar in kurzer Hose auf die Suche nach den bunten Eiern im Garten gehen? Wir haben bei einem Meteorologen nachgefragt.