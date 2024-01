Die ungeschminkte Wahrheit? Preisgekrönte Polit-Fotos und wann sie in Koblenz zu sehen sind

Das Land Rheinland-Pfalz und ein Medienverband haben die besten politischen Fotos sowie Karikaturen des Jahres ausgezeichnet – von Björn Höcke in der Maske bis zu Olaf Scholz mit Augenklappe. Das Siegerfoto ist ein berührendes Dokument gegen den Antisemitismus. In Koblenz sind die Fotos der „Rückblende 2023” im Laufe des Jahres im Großformat zu sehen – wir zeigen einige schon jetzt.

Das von der Jury der Rückblende 2023 ausgezeichnete Foto in der Kategorie Das Scharfe Sehen des Fotografen Jens Schlüter. Für diese Aufnahme des AfD-Politikers Björn Höcke gab es ein Preisgeld von 3.000 Euro. Foto: Jens Schlüter/picture alliance/dpa/Rückblende

Nein, mehr als Tausend Worte sagen sie nicht. Aber die Bilder, die nun mit dem Preis „Rückblende 2023” ausgezeichnet worden sind, können helfen, das politische Geschehen in Deutschland besser zu begreifen: Sie erzählen ganz ohne Sprache von erhitzten Demonstranten für Palästina oder gegen die Klimakrise, vom Erstarken faschistischer Parteien oder davon, dass auch Kanzler nicht vor Sportblessuren gefeit sind.

Sieger zeigt Igor Levit und Margot Friedländer

Vergeben wird der Preis, den es seit 40 Jahren gibt, von der Landesvertretung Rheinland-Pfalz und dem Bundesverband der Zeitungsverleger. In diesem Jahr geht der erste Preis an den Berliner Fotografen Markus C. Hurek, der den Pianisten Igor Levit gemeinsam mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (102) fotografiert hat. Der jüdische Musiker hatte ein Konzert in Reaktion auf den Terroranschlag der Hamas auf Israel gegeben und zugleich den Antisemitismus in Deutschland kritisiert.

Das Siegerfoto „Igor Levit & Margot Friedländer“ bei der Rückblende 2023 des Fotografen Markus C. Hurek. Hurek hielt eine emotionale Szene in schwarz-weiß fest: Pianist Igor Levit und Margot Friedländer, die 102-Jährige, die den Holocaust überlebte, fassen sich an den Händen am Rande eines Solidaritätskonzertes gegen Antisemitismus. Markus C. Hurek/picture alliance/dpa/Rückblende Ein Foto aus einer Serie des Fotografen Rainer Kwiotek zeigt Parzival Rau Freiherr von Nagell, Boxer. Zu den Gewinnern der Rückblende 2023 zählt auch der Fotograf Rainer Kwiotek, der für die „Beste Serie 2023“ mit einer Leica-Kamera ausgezeichnet wurde. Rainer Kwiotek/picture alliance/dpa/Zeitenspiegel Reportagen Das von der Jury der Rückblende 2023 ausgezeichnete Foto in der Kategorie «Das Scharfe Sehen» des Fotografen Jens Schlüter. Den von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz gestifteten Preis „Das scharfe Sehen“ mit einem Preisgeld von 3.000 Euro gewinnt Jens Schlüter für diese Aufnahme, die am Rande eines AfD-Parteitages entstand. Mit einem schwarzen Pinsel wird der AfD-Politiker Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, vor einem Fernsehinterview unter der Nase abgepudert. Jens Schlüter/picture alliance/dpa/Rückblende Die Siegerkarikatur des Karikaturisten, Cartoonisten und Illustrators Michael Holtschulte. Die gezeichnete Bildfolge rückt einen „Wutbürger“ in den Mittelpunkt. Dessen rechter Arm reckt sich in den Stadien des „Denken-Dürfens“, „Sagen-Dürfens“ und „Wählen-Dürfens“ nach oben, scheinbar zum Hitlergruß. Die Jury entschied bei der Rückblende 2023, diese Karikatur mit dem Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.) auszuzeichnen. Michael Holtschulte/picture alliance/dpa/Rückblende Ein Foto aus einer Serie des Fotografen Rainer Kwiotek zeigt Finn Lüschen-Strudthoff (20), Landwirt. Zu den Gewinnern der Rückblende 2023 zählt auch der Fotograf Rainer Kwiotek, der für die „Beste Serie 2023“ mit einer Leica-Kamera ausgezeichnet wurde. Rainer Kwiotek/picture alliance/dpa/Zeitenspiegel Reportagen Ein Foto aus einer Serie des Fotografen Rainer Kwiotek zeigt Nathalie Neumann (20). Zu den Gewinnern der Rückblende 2023 zählt auch der Fotograf Rainer Kwiotek, der für die „Beste Serie 2023“ mit einer Leica-Kamera ausgezeichnet wurde. Rainer Kwiotek/picture alliance/dpa/Zeitenspiegel Reportagen Ein Foto aus einer Serie des Fotografen Rainer Kwiotek zeigt Jakob Kieling (18), Lehrling. Zu den Gewinnern der Rückblende 2023 zählt auch der Fotograf Rainer Kwiotek, der für die „Beste Serie 2023“ mit einer Leica-Kamera ausgezeichnet wurde. Rainer Kwiotek/picture alliance/dpa/Zeitenspiegel Reportagen Ein Foto aus einer Serie des Fotografen Rainer Kwiotek zeigt Elisa Draht (19), Fotografin. Zu den Gewinnern der Rückblende 2023 zählt auch der Fotograf Rainer Kwiotek, der für die „Beste Serie 2023“ mit einer Leica-Kamera ausgezeichnet wurde. Rainer Kwiotek/picture alliance/dpa/Zeitenspiegel Reportagen Ein Foto aus einer Serie des Fotografen Rainer Kwiotek zeigt Jakob Springfeld (r). Zu den Gewinnern der Rückblende 2023 zählt auch der Fotograf Rainer Kwiotek, der für die «Beste Serie 2023» mit einer Leica-Kamera ausgezeichnet wurde. Rainer Kwiotek/picture alliance/dpa/Zeitenspiegel Reportagen

Mit dem Sonderpreis „Das scharfe Sehen” kann sich fortan Jens Schlüter aus Halle an der Saale schmücken. Der Fotograf setzte mit Timing und Perspektive den rechtsextremen Politiker Björn Höcke ins rechte Licht.

Wann die Ausstellung nach Koblenz kommt

Aus Essen kommt laut Auffassung der Jury die Karikatur des Jahres: Michael Holtschulte überspitzt mit wenigen Strichen trefflich den Weg von der Diskursverschiebung bis zum Rechtsruck in den Parlamenten.

Nach einem Sportunfall nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Augenklappe an der Fraktionssitzung seiner Partei teil. Foto: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Für einen Publikumspreis kann übrigens jeder bis zum 13. Februar online abstimmen. Die Fotos und Karikaturen der Rückblende werden fortan auch in Großformat und hoher Auflösung im Rahmen einer Wanderausstellung gezeigt – diese ist in Berlin gestartet und wird über Leipzig, Bonn, Brüssel, Neustadt, Mainz und Trier auch nach Koblenz kommen. In den Räumen der SGD Nord (Stresemannstr. 3-5) gegenüber dem Koblenzer Theater gastiert die Ausstellung vom 18. September bis zum 11. Oktober.