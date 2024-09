Die Rhein-Zeitung digital lesen: Was das E-Paper zu bieten hat

Ob auf dem Computer, Tablet oder Smartphone – die Zeitung digital zu lesen wird immer beliebter. Doch was ist der Unterschied zwischen der gedruckten Version und dem E-Paper? Und was hat das E-Paper der Rhein-Zeitung eigentlich alles zu bieten?

Die Nutzung des E-Papers ist ganz einfach. Das weiß auch die rüstige Rentnerin Helga. In ihrem Video "Helga hilft", das in Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Medienanstalt und anderen rheinland-pfälzischen Tageszeitungen entstanden ist, zeigt sie, was das E-Paper Paket alles umfasst und welche Vorteile es bietet.

Die Nutzung des E-Papers ist ganz einfach. Das weiß auch die rüstige Rentnerin Helga. In ihrem Video "Helga hilft", das in Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Medienanstalt und anderen rheinland-pfälzischen Tageszeitungen entstanden ist, zeigt sie, was das E-Paper Paket alles umfasst und welche Vorteile es bietet. Foto: Screenshot/Maximilian Eckhardt

Anzeige

Die Rhein-Zeitung entwickelt sich stetig weiter – auch digital. Neben der gedruckten Version gibt es auch den „digitalen Zwilling“ des Papierformats: das E-Paper. Für RZ-Komplett-Abonnenten kostenlos, kann das E-Paper immer und überall gelesen werden und bietet zahlreiche Vorteile. Und das Beste: Die Nutzung ist ganz einfach. Das weiß auch die rüstige Rentnerin Helga. In ihrem Video „Helga hilft“, das in Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Medienanstalt und anderen rheinland-pfälzischen Tageszeitungen entstanden ist, zeigt sie, was das E-Paper Paket alles umfasst und welche Vorteile es bietet.

Nutzung ist einfach – E-Paper hat einiges zu bieten

Denn um in die digitale Welt einzutauchen, benötigt man nicht viel. Ein Internetzugang und ein digitales Endgerät wie ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone reichen schon. Man ruft entweder die Internetseite der Rhein-Zeitung auf oder lädt sich die E-Paper App auf Tablet oder Smartphone runter, und schon kann das Zeitungslesen beginnen. Und das E-Paper hat einiges zu bieten: Da das digitale Produkt nicht erst gedruckt werden muss, können die Nachrichten schon am Abend vor Erscheinen der Printversion online gelesen werden – und das bequem von der Couch oder dem Bett aus. Außerdem ist der Lesestoff breit gefächert, da das E-Paper Zugriff auf alle elf aktuellen Lokalausgaben gewährt – und somit auf lokale Nachrichten aus dem gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

Das Lesen der Zeitung funktioniert dabei ähnlich wie in Papierform: Man kann vor- und zurückblättern und sich jeden Artikel so lange und genau anschauen, wie man möchte. Zusätzlich kann man Artikel mit der Zoom-Funktion vergrößern. Da am Smartphone und Tablet die Helligkeit des Bildschirms verändert werden kann, spielen Lichtverhältnisse beim Lesen keine Rolle mehr. Liest man die Zeitung also früh morgens oder spät abends, ist keine zusätzliche Lichtquelle nötig.

Für RZ-Komplett-Abonennten ist Angebot kostenlos

Wer keine Zeit oder Lust hat, die Artikel selbst zu lesen, kann die Vorlesefunktion im E-Paper nutzen. Hierbei liest eine Stimme den ausgewählten Artikel. Gibt es besonders spannende Artikel, die man sich unbedingt merken will, hilft die Favoritenfunktion. Hiermit können ausgewählte Artikel gespeichert und so ganz einfach wiedergefunden werden. Auch für Rätselfans gibt es gute Neuigkeiten: Das Paket des E-Papers enthält auch Rätsel, die kostenlos gelöst werden können.

Übrigens: Für RZ-Komplett-Abonnenten – das sind alle Abonnenten, die die gedruckte Zeitung von Montag bis Samstag direkt in ihren Briefkasten geliefert bekommen – sind alle digitalen Angebote wie das E-Paper oder unsere Internetseite (rhein-zeitung.de) ohne Mehrkosten inklusive. Hierfür ist nur eine vorherige Registrierung nötig. Weitere Details zu unserem Angebot erhalten Sie unter rhein-zeitung.de/helga.