Die Lehren aus der Flut: Wie sehen Orte in der Zukunft aus?

Die Flutkatastrophe an der Ahr zerstörte Neubaugebiete, aber auch alte, gewachsene Ortskerne. Welche Konsequenzen müssen folgen, wenn Tränen getrocknet und Trümmer beseitigt sind? Sind mehr Grünflächen notwendig? Mehr Abstände zwischen den Häusern? Wie können die Menschen beim Wiederaufbau lernen, wieder mehr mit der Natur und nicht gegen die Natur zu bauen? „Wir müssen vor allem die Vorwarnzeit verlängern, um mehr Zeit zu gewinnen. Dazu brauchen Gewässer mehr Raum“, sagt Prof. Dr. Lothar Kirschbauer, Experte für Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau an der Hochschule Koblenz. Aber auch die behördliche Vorwarnung müsse verbessert werden – etwa auch an kleineren Gewässern und mit zusätzlichen Niederschlagsmessungen in den Einzugsgebieten.