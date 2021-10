Der Wiederaufbau bekommt Struktur

Zwischen verhaltener Zustimmung und Skepsis bewegte sich die Stimmung bei den Bürgermeistern der betroffenen Ahrtalgemeinden nach der zweiten Zukunftskonferenz am Donnerstagabend in der Turnhalle Ringen. Dort hatten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie Vertreter der Aufsichtsbehörde SGD Nord und weitere Experten erläutert, was die Bevölkerung am meisten interessiert: Wo darf im Ahrtal künftig wie gebaut werden und wo nicht mehr? Und wie kommt man an sein Geld, um den Wiederaufbau von öffentlicher Infrastruktur, Firma, Wohnhaus oder Vereinsheim zu bezahlen?