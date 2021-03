„Der Narrenhimmel weint“: Rudi Henkel stirbt mit 95 Jahren – MCV-Ehrenpräsident infizierte sich in Klinik mit Coronavirus

Noch ein Schock für die große Fastnachtsstadt Mainz. Erneut ist eine Ikone der Mainzer Fastnacht gestorben – und wieder an den Folgen einer Corona-Infektion: Rudi Henkel, Urgestein der Mainzer Fastnacht, ist tot. Mit 95 Jahren erlag der Mainzer den Folgen einer Corona-Infektion, die er sich ausgerechnet in einem Krankenhaus zugezogen hatte. Der gelernte Zahnarzt war einer der markantesten und wichtigsten Köpfe der Mainzer Fastnacht: Als Präsident führte er den Mainzer Carneval-Verein (MCV) in den Jahren 1981 bis 1991 aus einer tiefen Krise. Mainz trauert erneut um einen der ganz Großen der Mainzer Fastnacht.