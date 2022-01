Kann man Coronaviren im Abwasser aufspüren und so ein Frühwarnsystem vor den kommenden Corona-Wellen etablieren? Genau das erforscht das Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bereits seit dem ersten Corona-Lockdown 2020, vom Sommer 2021 an waren daran auch die Kläranlagen in Mainz und Trier beteiligt.