Plus Koblenz Dem Regen sei Dank: Feuerwerke zu Rhein in Flammen können gezündet werden i Traditionell wird das Hauptfeuerwerk von "Rhein in Flammen" von der Festung Ehrenbreitstein aus abgeschossen. Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Wochen kann das Spektakel wohl wie geplant stattfinden. Foto: Thomas Frey/dpa Der Countdown läuft: keine vier Wochen mehr, bis der Nachthimmel von Spay bis Koblenz wieder bunt und festlich leuchtet. Die Rede ist von Rhein in Flammen. Das Wetter steht den Feuerwerken in diesem Jahr voraussichtlich nicht entgegen. Auch alle Schiffen können ablegen. Die Koblenz-Touristik verrät erste Details. Lesezeit: 3 Minuten

Keine vier Wochen sind es mehr, bis am Samstag, 10. August, wieder ein festlich beleuchtender Schiffskonvoi von Spay nach Koblenz fährt und Zehntausende an den Rheinufern feiern. Die Rede ist von Rhein in Flammen. Erste Informationen zu Konvoi, Feuerwerk und Landprogramm gibt es nun von der Koblenz-Touristik, die in diesem ...