Covid-19-Studie der Mainzer Uni: Abstandhalten bringt’s

Wie kann man eine neue Corona-Welle durch die Mutante Delta effektiv stoppen? Wissenschaftler der Mainzer Universitätsmedizin unterstrichen am Mittwoch in Mainz: Abstand und Maskentragen helfen besonders gut gegen Ansteckungen, enge Wohnverhältnisse mit vielen Menschen sind hingegen Treiber der Pandemie. Dazu seien systematische Tests weiterhin ausgesprochen wichtig, um Infektionen aufzudecken und so eine mögliche neue Infektionswelle frühzeitig erkennen und unterbinden zu können, sagen die Forscher.