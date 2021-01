Rheinland-Pfalz

Seit mehr als einem halben Jahr ist die vom Robert Koch-Institut (RKI) und der Bundesregierung entwickelte Corona-Warn-App auf dem Markt. Während das RKI eine positive Zwischenbilanz zieht, nutzt sie den Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz nur wenig. Auch das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium kennt die Probleme in der Fläche. Obwohl die Corona-Warn-App 24,9 Millionen Mal heruntergeladen wurde, werden nur ungefähr 10 Prozent aller Infektionen in der Smartphone-Anwendung eingespeist. Aus Sicht der Gesundheitsämter ist das viel zu wenig. Die Folge: Sie bringt wenig in der Kontaktnachverfolgung.