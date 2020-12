Mayen

Die Idee klingt bestechend: Weil die Furcht vor Ansteckungsgefahr in einem Wartezimmer in Corona-Zeiten überall groß ist, sollen Patienten mit Husten und Fieber in eine spezielle Corona-Ambulanz gehen können. In einer solchen Ambulanz wird getestet, ob man etwa eine Bronchitis oder sich doch mit dem Virus angesteckt hat.