Koblenz

Wie viel Verbot ist in Zeiten der Corona-Pandemie erlaubt? Bei dieser Frage ist der Koblenzer Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Arno Gerlach, überzeugt, dass die Gerichte nach ersten Eilentscheidungen und mit neuem Wissen über das gefährliche Virus in Hauptsacheverfahren neue Maßstäbe setzen werden. Ein Exempel hat bereits der saarländische Verfassungsgerichtshof (VGH) gesetzt. Er stellte Ende August das Ultimatum, bis Ende November die Kontaktnachverfolgung per Parlamentsgesetz zu regeln – und zwar nach einer transparenten Debatte, die das Für und Wider abwägt und vor allem den Verwendungszweck rechtssicher regelt.