Corona: Krise belastet besonders berufstätige Eltern

Rheinland-Pfalz/Berlin

Bevor Menschen, die in der Corona-Krise unter einer besonderen seelischen Not leiden, die Hilfe eines Psychotherapeuten suchen, sprechen sie meist erst mit ihrem Hausarzt. „Die psychosomatische Grundversorgung und Krisenintervention durch die Hausärzte ist in der Corona-Krise wichtiger denn je zuvor. Wir fangen sehr viel ab“, sagt Dr. Barbara Römer, Chefin des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbandes. Aus ihrer Sicht sind in der Corona-Krise junge berufstätige Eltern einer besonders großen psychischen Belastung ausgesetzt. „Betroffen ist besonders die jüngere Elterngeneration, in der oft Mutter und Vater arbeiten. Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, ist schon zu normalen Zeiten eine Herausforderung. In Corona-Zeiten wachsen diese Probleme exponentiell an. Wenn die Kinder krank sind, werden sie nach Hause geschickt, wo sie jemand betreuen muss.“ Zwar hätten Eltern von Kindern bis zwölf Jahren bei einer Erkrankung des Kindes einen Anspruch auf Betreuungstage. „Die sind in vielen Familien im Frühjahr längst verbraucht worden“, berichtet die Hausärztin mit eigener Praxis in Saulheim (Kreis Alzey-Worms). Deshalb erlebe sie in ihrer Praxis viele Eltern, die unter großem Stress sind. „Sie fragen sich: ,Was machen wir, wenn unser Kind jetzt wieder krank wird?‘ Zu den Großeltern können sie es nicht geben, weil diese zu den Risikopatienten gehören. Wir erleben in den Praxen Eltern, die unter einer enormen emotionalen und organisatorischen Belastung leiden.“