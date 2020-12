Berlin/Mainz

Die Maßnahmen in der Corona-Pandemie in Deutschland sind laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfolgreich. „Der Ausbruch ist – Stand heute – wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden“, sagte der CDU-Politiker am Freitag. „Wir haben es geschafft, das dynamische Wachstum zurückzubringen zu einem linearen Wachstum. Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, vor allem auch die relativen Steigerungen von Tag zu Tag.“