Cochem-Zell und die Eifel schrumpfen, Mainz wächst: So entwickelt sich die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz bis 2040 Von Finn Holitzka i Beim Weinfest in Cochem tummeln sich zwar junge Leute, rein statistisch wird der Kreis Cochem-Zell aber älter und kleiner, wie eine Auswertung der Bertelsmann-Stiftung zeigt. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle Das Jahr 2040 wirkt weit entfernt – Fußballstar Florian Wirtz lässt dann mit 36 möglicherweise seine Karriere ausklingen, Olaf Scholz ist wahrscheinlich 81-jähriger Alt-Kanzler. Wie die Bevölkerung im zukünftigen Rheinland-Pfalz aussehen könnte, hat die Bertelsmann-Stiftung jedoch bereits jetzt errechnet. Während Mainz und Landau wachsen sollen, verliert eine andere Großstadt wohl massiv Einwohner – ebenso wie manch ländliche Region.

Wir werden alle nicht jünger – was der Einzelne am steifen Rücken oder den grauen Schläfen merkt, spiegelt sich auch auf Kreis-, Landes und Bundesebene wider. Deutschland altert. Anhand von Geburten- und Sterbetafeln sowie errechneten Lebenserwartungen prognostiziert eine aktuelle Studie daher nun, wie sich die Bevölkerung in Deutschland entwickelt. Eine ...