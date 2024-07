Plus Rheinland-Pfalz

Chefin der Innovationsagentur: Für den Mittelstand führt kein Weg an Künstlicher Intelligenz vorbei

Von Anke Mersmann

i Eine Person arbeitet am Rechner, auf dessen Bildschirm ein durch Künstliche Intelligenz generiertes Illustrationsbild mit Code verschiedener Programmiersprachen und einem neuronalen Netzwerk-Diagramm zu sehen ist. Der Einsatz von KI wird auch für den rheinland-pfälzischen Mittelstand immer wichtiger. Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Was den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Verkürzung von Prozessen in Unternehmen angeht, herrscht im Mittelstand in Rheinland-Pfalz derzeit ein gewisser Pioniergeist, sagt die Geschäftsführerin der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz, Sabine Mesletzky – und das sei gut so. Kein Unternehmen könne es sich leisten, auf KI zu verzichten, ist sie überzeugt.