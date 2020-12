Rheinland-Pfalz

Die Ausstattung der Schüler in Rheinland-Pfalz mit digitalen Geräten für den Onlineunterricht verlief in der Corona-Krise offenbar äußerst schleppend: So standen den Schulen im Land bis Mitte Mai lediglich 16.790 Endgeräte zur Verfügung, die an Schüler leihweise für Online-Unterricht ausgegeben werden konnten. Tatsächlich ausgeliehen wurden davon sogar nur 4414 Geräte.