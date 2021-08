Rheinland-Pfalz

CDU will Untersuchungsausschuss zum Flutdrama: Hätten mehr Menschenleben gerettet werden können?

Die CDU-Fraktion im Landtag will die Arbeit der verantwortlichen Stellen in der Flutkatastrophe von Mitte Juli nun doch in einem Untersuchungsausschuss unter die Lupe nehmen. Das Gremium solle die Vorgänge von den bereits wenige Tage vor dem Starkregen erfolgten ersten Warnungen bis zu der Unwetternacht und auch darüber hinaus aufklären, sagte Fraktionschef Christian Baldauf. Die Hauptfrage dabei laute: „Wäre es möglich gewesen, mehr Menschenleben zu retten?“ Die CDU will Fraktionsvize Gordon Schnieder als ihren Obmann einsetzen.