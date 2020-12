Rheinland-Pfalz

Vor dem nahenden Schulstart in Rheinland-Pfalz kommende Woche nimmt die Debatte über die richtige Vorgehensweise in Zeiten der Corona-Pandemie weiter an Fahrt auf. Die CDU wirft der SPD-geführten Landesregierung nun vor, es gebe kein klares Konzept mit eindeutigen Vorgaben für alle 1500 Schulleitungen im Land. Der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf sagte, in Gesprächen mit Schulleitern habe er gehört, dass „viele noch nicht wissen, wie nach den Ferien der Unterricht wieder stattfinden soll, mit welchen Vorgaben“.