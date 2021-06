Plus

Das Bundesinnenministerium sieht in kleinen Wahllokalen das Wahlgeheimnis in Gefahr. In den Landkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld ärgern sich darüber – vor allem – CDU-Politiker. Die Reform der Bundeswahlordnung ist undurchdacht und der Furor im Wahlkreis Kreuznach ebenfalls. Und zudem durchschaubar.