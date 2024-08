Wenn zu viele Wassermassen aus Rhein oder Mosel auf "Knaus Campingpark" dringen, werden die Container, die etwa den Gastrobereich beherbergen, via Kran auf Stahlgestelle gehievt (rechts im Hintergrund). Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) hatte auf den Koblenzer Campingplatz eingeladen (von links): BVCD-Präsident Stefan Zierke; Sven Holzmann, Campmanager von "Knaus Campingpark" in Koblenz; Oliver Krämer, Prokurist der Helmut Knaus KG, zu der der Koblenzer Campingplatz gehört, sowie BVCD-Geschäftsführer Frank Schaal. Foto: Cordula Sailer-Röttgers