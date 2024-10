Plus Mayen/Andernach Bundeswehr, Deutschland und die Welt: Radio Andernach ist seit 50 Jahren auf Sendung Von Dirk Eberz i Moderatorin Christin Rudolf geht auf Sendung. Die 34-Jährige ist seit 2010 bei Radio Andernach - ihr Traumjob. Foto: Kevin Ruehle 1974 wird Radio Andernach für deutsche Soldaten zur Brücke vom Ausland in die Heimat. Seither haben die Medienprofis aus aller Welt berichtet: von Somalia über Afghanistan bis nach Mali. 50 Jahre später steht der Soldatensender, der mittlerweile in Mayen stationiert ist, vor neuen Herausforderungen. Wir haben Radio Andernach besucht und mit einer Moderatorin und dem Programmchef gesprochen. Lesezeit: 8 Minuten

Über den Bildschirm im Aufnahmestudio der Oberst-Hauschild-Kaserne in Mayen flimmern die „Bundeswehr classics“. Soldaten robben unter Stacheldraht durch den Matsch. Andere quälen sich über den Hindernisparcours und ziehen sich an meterhohen Holzwänden hoch, bis ihnen der Schweiß die Tarnfarbe aus dem Gesicht wäscht. Unterdessen springt die Digitaluhr an der Wand ...