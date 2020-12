Brasilien/Frankfurt

Die Corona-Pandemie ist in Brasilien längst außer Kontrolle geraten. Mehr als 100.000 Menschen sind schon an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Gleichzeitig wüten im Amazonas so viele Brände wie lange nicht. Und der Verantwortliche sitzt weiter fest im Sattel. Dabei spaltet Jair Bolsonaro das Land wie kein Präsident vor ihm.