Plus Rheinland-Pfalz Blick hinter die Naturholzfassade: So sieht es im preisgekrönten Koblenzer Haus aus Holz aus Von Cordula Sailer-Röttgers i Ein moderner, schlichter Flachdachbau mit Naturholzfassade - so sieht das Holzständer-Strohballenhaus von Ingrun Rodewald und Gerd Meurer von außen aus. Das Ehepaar hat mit seinem Wohnhaus den diesjährigen Holzbaupreis Rheinland-Pfalz in der Kategorie Wohnhäuser gewonnen. Das Haus entspricht dem KfW-40-Plus-Standard. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle Ingrun Rodewald und Gerd Meurer zeigen, wie der Hausbau mit dem Einsatz vieler Naturbaustoffe wie Holz, Stroh und Lehm gelingt. Für ihr Wohnhaus in Koblenz hat das Ehepaar den diesjährigen Holzbaupreis Rheinland-Pfalz bekommen. Unserer Zeitung hat das Paar einen Blick ins Innere gewährt. Lesezeit: 6 Minuten

So sieht der Sieger aus: modern, schlicht, ein Flachdachbau mit Naturholzfassade. Das Holzständer-Strohballenhaus von Ingrun Rodewald und Gerd Meurer hat den diesjährigen Holzbaupreis Rheinland-Pfalz in der Kategorie Wohnhäuser gewonnen. Das in Koblenz gebaute Haus ist energiesparend und entspricht dem KfW-40-Plus-Standard. Außerdem, so betonen seine Bauherren, hat es eine gute Klimabilanz, was auch ...