780.000 werdende Eltern bundesweit, davon mehr als 37.000 in Rheinland-Pfalz, suchen jedes Jahr nach einer guten Geburtsklinik. Doch nicht nur die Corona-Pandemie, wegen der Kreißsaalführungen oft ausfallen, erschwert die Suche. Eine Analyse von Wissenschaftsjournalisten des Science Media Center (SMC) in Köln zeigt: Die Ergebnisse der gesetzlichen Qualitätssicherung – zu finden in den Qualitätsberichten der Kliniken – sind für werdende Eltern unverständlich und meist auch nutzlos.